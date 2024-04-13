В Узбекистане на свадьбе в Бухарской области отравились 53 гостя
Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства, в ночь на 13 апреля в медицинские учреждения области начали поступать люди с жалобами на боль в животе, рвоту и слабость.
В общей сложности к врачам обратились 53 человека, включая 13 детей — все они были гостями на свадьбе.
Всем обратившимся за помощью поставили диагноз «острая диарея, гастритическая и гастроэнтеритическая форма, средняя степень тяжести, пищевое отравление». Им немедленно была оказана вся необходимая помощь. 43 пациента уже выписаны в удовлетворительном состоянии.
Ранее в Киеве трое детей отравились гуманитарным шоколадом, в составе которого обнаружили наркотические вещества — один ребёнок в реанимации.