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В Узбекистане на свадьбе в Бухарской области отравились 53 гостя

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Пресс-служба управления здравоохранения Бухарской области Узбекистана заявила, что 53 человека, среди которых 13 детей, отравились во время празднования свадьбы.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства, в ночь на 13 апреля в медицинские учреждения области начали поступать люди с жалобами на боль в животе, рвоту и слабость.

В общей сложности к врачам обратились 53 человека, включая 13 детей — все они были гостями на свадьбе.

Всем обратившимся за помощью поставили диагноз «острая диарея, гастритическая и гастроэнтеритическая форма, средняя степень тяжести, пищевое отравление». Им немедленно была оказана вся необходимая помощь. 43 пациента уже выписаны в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Киеве трое детей отравились гуманитарным шоколадом, в составе которого обнаружили наркотические вещества — один ребёнок в реанимации.

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