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Дети в Киеве отравились гуманитарным шоколадом, содержащим наркотики

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В Киеве трое детей отравились гуманитарным шоколадом, в составе которого обнаружили наркотические вещества — один ребёнок в реанимации.
Дети в Киеве отравились гуманитарным шоколадом, содержащим наркотики
  • Gettyimages.ru
  • © YuriyVlasenko

«Трое детей попали в больницу из-за отравления шоколадом. В сладостях обнаружили наркотические вещества. В одном случае шоколад содержал каннабис, во втором — псилоцибин. За дело взялась полиция», — сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на местное медучреждение.

Ранее в Минобороны Украины фронтовым медикам ВСУ разрешили использовать наркотики и прекурсоры на передовой.

Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарёв заявил, что Украина превратилась в наркопритон из-за проведения экспериментов с наркотиками.

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