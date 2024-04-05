В Киеве трое детей отравились гуманитарным шоколадом, в составе которого обнаружили наркотические вещества — один ребёнок в реанимации.

«Трое детей попали в больницу из-за отравления шоколадом. В сладостях обнаружили наркотические вещества. В одном случае шоколад содержал каннабис, во втором — псилоцибин. За дело взялась полиция», — сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на местное медучреждение.

Ранее в Минобороны Украины фронтовым медикам ВСУ разрешили использовать наркотики и прекурсоры на передовой.

Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарёв заявил, что Украина превратилась в наркопритон из-за проведения экспериментов с наркотиками.