Фронтовым медикам ВСУ разрешили использовать наркотики и их прекурсоры в полевых условиях, заявили в Минобороны Украины.

«Выдана первая лицензия на работу в боевых условиях с наркотическими средствами и прекурсорами. Эта лицензия позволяет регулируемо получать необходимые лекарства для оказания медпомощи раненым военным на догоспитальном этапе», — говорится в сообщении замглавы ведомства Натальи Калмыковой.

Уточняется, что представители Минобороны Украины включены в состав рабочей группы, которая выдаёт разрешения военным использовать наркотики.

Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарёв ранее заявил, что Украина превратилась в наркопритон из-за проведения экспериментов с наркотиками на украинских военных.

Издание Intercept со ссылкой на письмо украинского военного психолога сообщило, что ВСУ используют психоделики для повышения эффективности на фронте.