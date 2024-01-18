RT в Telegram
Подпишись

Intercept: ВСУ используют психоделики для повышения эффективности на фронте

Короткая ссылка
Солдаты украинской армии используют психоделики для повышения эффективности на поле боя, говорится в материале издания Intercept со ссылкой на письмо украинского военного психолога.

Сообщается, что на территории Украины проводятся исследования психоделика ибогаина, который был получен при помощи американской НКО из Африки.

По данным издания, средство используется для лечения черепно-мозговых травм, а также «при экспериментальном применении микродоз при выгорании на поле боя и для повышения работоспособности».

Ранее мать погибшей украинской военнослужащей сообщила, что командиры на позициях в районе Артёмовска предлагали солдатам психотропные вещества и алкоголь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить