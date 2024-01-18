Intercept: ВСУ используют психоделики для повышения эффективности на фронте

Солдаты украинской армии используют психоделики для повышения эффективности на поле боя, говорится в материале издания Intercept со ссылкой на письмо украинского военного психолога.

Сообщается, что на территории Украины проводятся исследования психоделика ибогаина, который был получен при помощи американской НКО из Африки.

По данным издания, средство используется для лечения черепно-мозговых травм, а также «при экспериментальном применении микродоз при выгорании на поле боя и для повышения работоспособности».

Ранее мать погибшей украинской военнослужащей сообщила, что командиры на позициях в районе Артёмовска предлагали солдатам психотропные вещества и алкоголь.