Мать погибшей военнослужащей ВСУ: командиры предлагали подчинённым алкоголь
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По её словам, солдатам советовали пить спиртное и употреблять наркотические вещества, чтобы противостоять усталости.
«Они пили и глотали, всё было. Чтобы не спать, я не разбираюсь, но пропадает сон, пропадает страх», — приводит слова женщины РИА Новости.
Ранее пленный украинский военный рассказал об использовании наркотиков в ВСУ.
Мужчина признался, что сам употребляет амфетамин, в том числе когда выходит на позиции.