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Мать погибшей военнослужащей ВСУ: командиры предлагали подчинённым алкоголь

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Мать погибшей украинской военнослужащей рассказала, что командиры на позициях в районе Артёмовска предлагали подчинённым психотропные вещества и алкоголь.
Мать погибшей военнослужащей ВСУ: командиры предлагали подчинённым алкоголь
  • AP
  • © Mstyslav Chernov

По её словам, солдатам советовали пить спиртное и употреблять наркотические вещества, чтобы противостоять усталости.

«Они пили и глотали, всё было. Чтобы не спать, я не разбираюсь, но пропадает сон, пропадает страх», — приводит слова женщины РИА Новости.

Ранее пленный украинский военный рассказал об использовании наркотиков в ВСУ.

Мужчина признался, что сам употребляет амфетамин, в том числе когда выходит на позиции.

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