Взятый в плен украинский солдат рассказал об использовании наркотиков в ВСУ
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Мужчина признался, что сам употребляет амфетамин, в том числе когда выходит на позиции.
«Нервно выходить, очень переживаешь, когда выходишь на позиции, особенно когда не выспался», — объяснил он.
По его словам, в последний раз амфетамином с ним «поделился» ротный медик, когда выписывал из госпиталя после контузии.
7 ноября сообщалось, что украинские власти готовятся легализовать медицинский каннабис с целью оказания помощи солдатам ВСУ в борьбе с болью и посттравматическим стрессовым расстройством.