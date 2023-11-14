Взятый в плен украинский солдат рассказал об использовании наркотиков в ВСУ

Взятый в плен на Купянском направлении украинский солдат заявил военкору RT Александру Симонову о проблемах с наркотиками и алкоголем в ВСУ.

Мужчина признался, что сам употребляет амфетамин, в том числе когда выходит на позиции.

«Нервно выходить, очень переживаешь, когда выходишь на позиции, особенно когда не выспался», — объяснил он.

По его словам, в последний раз амфетамином с ним «поделился» ротный медик, когда выписывал из госпиталя после контузии.

7 ноября сообщалось, что украинские власти готовятся легализовать медицинский каннабис с целью оказания помощи солдатам ВСУ в борьбе с болью и посттравматическим стрессовым расстройством.