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Bloomberg: Киев готовится легализовать марихуану для «помощи» солдатам ВСУ

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Украинские власти готовятся легализовать медицинский каннабис с целью оказания помощи солдатам ВСУ в борьбе с болью и посттравматическим стрессовым расстройством. 
Bloomberg: Киев готовится легализовать марихуану для «помощи» солдатам ВСУ
  • AP

Об этом пишет издание Bloomberg.

В материале говорится, что этот вопрос в Верховной раде могут обсудить в ноябре. 

Как заявил председатель комитета Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий, окончательное обсуждение инициативы могут провести в ходе следующего заседания украинского парламента.

Точное расписание заседаний Рады не называется в связи с мерами безопасности.

Один из украинских депутатов анонимно сказал изданию, что закон могут одобрить в этом месяце.

В случае принятия закона украинцы через шесть месяцев после его вступления в силу получат право покупать марихуану по медицинскому рецепту.

Ранее замглавы Минздрава Украины Игорь Кузин в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что ведомство поддерживает законопроект Владимира Зеленского о легализации в стране лекарств на основе каннабиса.

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