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Пискарёв: Украина превратилась в наркопритон из-за экспериментов над солдатами

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Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарёв заявил, что Украина превратилась в наркопритон из-за проведения экспериментов с наркотиками на украинских военных.
Пискарёв: Украина превратилась в наркопритон из-за экспериментов над солдатами
  • Gettyimages.ru

В своём Telegram он отметил, что на сегодняшний день Украина ярко демонстрирует, что происходит со страной, которая лишилась своей субъективности.

По его словам, Запад использует Украину в качестве удобного полигона для испытания лекарств и новых наркотиков, в том числе наркотика ибогаина, который запрещён в США.

Пискарёв подчеркнул, что ещё до спецоперации Украина была на одном из первых мест в мире по употреблению инъекционных наркотиков.

«Кроме этого, она занимала первое место в Восточной Европе и Центральной Азии по потребителям так называемой заместительной терапии, когда наркоманам выдаются наркотики самим государством», — добавил политик.

Ранее издание Intercept со ссылкой на письмо украинского военного психолога сообщило, что ВСУ используют психоделики для повышения эффективности на фронте.

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