Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских подчеркнул в беседе с RT, что удар киевского режима по Запорожской АЭС можно назвать вопиющим. По его словам, подобное нагнетание обстановки может привести к атомной катастрофе.

«Это вопиющий факт, когда украинский режим начинает бомбардировать Запорожскую АЭС. Напомню, что проблемы, которые возникли после катастрофы на Чернобыльской АЭС, до сих пор остаются. Огромная территория непригодна для жизни. И люди, которые на себе это пережили, начинают бомбардировать Запорожскую АЭС. Это просто кощунство и абсурдная ситуация. Когда Украина нагнетает обстановку, мы все находимся на краю очередной атомной катастрофы», — заявил собеседник RT.

По его словам, американское правительство «понимает полную вину Киева».

«И то, что они с больной головы на здоровую — перекидывают (вину. — RT) на Российскую Федерацию, — это абсурд. Потому что всем очевидно, что для нас нет никакого смысла создавать проблемы на атомной станции, которую мы контролируем», — добавил депутат.

По его словам, США, которые контролируют большую часть мировой прессы, могли повлиять на западные СМИ с целью не упоминать киевский режим как виновника этих атак.

«Поэтому, безусловно, вот эта возможность контролировать — только она может закрыть рот СМИ в разных странах и на разных континентах», — заключил парламентарий.

9 апреля сообщалось, что украинский дрон атаковал учебно-тренировочный центр ЗАЭС сразу после визита сотрудников МАГАТЭ.

Глава миссии Рафаэль Гросси заявил, что атака на учебный центр ЗАЭС говорит о готовности продолжать нападения.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, как сообщал ТАСС, заявил, что Вашингтон продолжает призывать Москву вывести свой персонал с АЭС, передать полный контроль над станцией украинским властям и «воздержаться от любых действий, которые могли бы повлечь за собой ядерную аварию».

7 апреля украинские войска обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии первый раз с ноября 2022 года подтвердили как минимум три попадания по объекту.