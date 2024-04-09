Лавров: будем добиваться от МАГАТЭ честного признания, кто атакует ЗАЭС
- РИА Новости
«Будем добиваться от них честного признания происходящего не только вокруг Запорожской атомной электростанции, но и в целом вокруг Украины, потому что до сих пор оценки международными чиновниками всех аспектов происходящего вокруг этой страны и рамках специальной военной операции... Эти оценки были однобокими, скажем мягко. Эту позицию нужно исправлять», — сказал глава МИД России на встрече с китайским коллегой Ван И в Пекине.
7 апреля украинские войска обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии первый раз с ноября 2022 года подтвердили как минимум три попадания по объекту.
8 апреля украинские войска снова атаковали станцию, над АЭС был сбит дрон-камикадзе. Беспилотник упал на кровлю шестого энергоблока.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси знает, откуда исходит угроза безопасности Запорожской АЭС, но не решится осудить Киев за обстрелы по объекту.