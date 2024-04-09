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Лавров: будем добиваться от МАГАТЭ честного признания, кто атакует ЗАЭС

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Руководители МАГАТЭ, к сожалению, до сих пор не констатировали, откуда и кем наносятся террористические удары по Запорожской АЭС, сейчас же от ответственности уйти не получится, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: будем добиваться от МАГАТЭ честного признания, кто атакует ЗАЭС
  • РИА Новости

«Будем добиваться от них честного признания происходящего не только вокруг Запорожской атомной электростанции, но и в целом вокруг Украины, потому что до сих пор оценки международными чиновниками всех аспектов происходящего вокруг этой страны и рамках специальной военной операции... Эти оценки были однобокими, скажем мягко. Эту позицию нужно исправлять», — сказал глава МИД России на встрече с китайским коллегой Ван И в Пекине.

7 апреля украинские войска обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии первый раз с ноября 2022 года подтвердили как минимум три попадания по объекту.

8 апреля украинские войска снова атаковали станцию, над АЭС был сбит дрон-камикадзе. Беспилотник упал на кровлю шестого энергоблока.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси знает, откуда исходит угроза безопасности Запорожской АЭС, но не решится осудить Киев за обстрелы по объекту.

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