Лавров: будем добиваться от МАГАТЭ честного признания, кто атакует ЗАЭС

Руководители МАГАТЭ, к сожалению, до сих пор не констатировали, откуда и кем наносятся террористические удары по Запорожской АЭС, сейчас же от ответственности уйти не получится, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Будем добиваться от них честного признания происходящего не только вокруг Запорожской атомной электростанции, но и в целом вокруг Украины, потому что до сих пор оценки международными чиновниками всех аспектов происходящего вокруг этой страны и рамках специальной военной операции... Эти оценки были однобокими, скажем мягко. Эту позицию нужно исправлять», — сказал глава МИД России на встрече с китайским коллегой Ван И в Пекине.

7 апреля украинские войска обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии первый раз с ноября 2022 года подтвердили как минимум три попадания по объекту.

8 апреля украинские войска снова атаковали станцию, над АЭС был сбит дрон-камикадзе. Беспилотник упал на кровлю шестого энергоблока.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси знает, откуда исходит угроза безопасности Запорожской АЭС, но не решится осудить Киев за обстрелы по объекту.