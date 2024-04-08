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Над Запорожской АЭС сбит украинский дрон, он упал на кровлю 6-го энергоблока

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Украинские войска продолжают атаки на Запорожскую АЭС, 8 апреля над станцией был сбит дрон-камикадзе. Как сообщила пресс-служба АЭС, дрон упал на кровлю шестого энергоблока.
Над Запорожской АЭС сбит украинский дрон, он упал на кровлю 6-го энергоблока
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

«Угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. К сожалению, несмотря на все призывы к ВСУ прекратить террористические акты, обстрелы станции и объектов её инфраструктуры продолжаются. И это способно повлиять на безопасную эксплуатацию АЭС», — говорится в сообщении станции.

7 апреля украинские войска обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии первый раз с ноября 2022 года подтвердили как минимум три попадания по объекту.

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