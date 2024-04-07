Гросси: МАГАТЭ впервые с 2022 года подтвердило три попадания по ЗАЭС

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии в первый раз с ноября 2022 года подтвердили как минимум три попадания по объекту.

Такое заявление сделал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на своей странице в социальной сети Х (Twitter).

Он подчеркнул, что удары по ЗАЭС произошли после того, как он изложил пять принципов, которые помогут избежать серьёзной ядерной аварии с радиологическими последствиями.

По его словам, попадания пришлись по конструкции защитной оболочки главного реактора ЗАЭС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала мировое сообщество отреагировать на ядерный терроризм ВСУ против ЗАЭС.