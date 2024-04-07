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Захарова: мир должен отреагировать на ядерный терроризм ВСУ против ЗАЭС

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала мировое сообщество отреагировать на ядерный терроризм украинской армии против Запорожской АЭС.
Захарова: мир должен отреагировать на ядерный терроризм ВСУ против ЗАЭС
  • РИА Новости

В своём Telegram она задалась вопросом, отдают ли отчёт западные политики «и остальные  защитники живой природы» в том, что их украинские союзники «могут от неё ничего не оставить».

«Сколько ещё раз ВСУ должны обстрелять ЗАЭС, чтобы Запад и выкормленное им чудовище Зеленский прекратили повторять этот смертельный номер своего кровавого шапито?» — написала дипломат.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре. 

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