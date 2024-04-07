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ВСУ нанесли удар по куполу шестого энергоблока ЗАЭС

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Украинские войска обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре. Об этом сообщили в Telegram-канале ЗАЭС.
ВСУ нанесли удар по куполу шестого энергоблока ЗАЭС
  • РИА Новости

По имеющимся данным, никто не пострадал, критических повреждений не зафиксировано. Также отсутствуют угрозы нарушения пределов безопасности.

«Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений», — сказано в заявлении.

Пару часов назад украинская армия атаковала ЗАЭС при помощи беспилотников.

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