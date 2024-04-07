ВСУ нанесли удар по куполу шестого энергоблока ЗАЭС
- РИА Новости
По имеющимся данным, никто не пострадал, критических повреждений не зафиксировано. Также отсутствуют угрозы нарушения пределов безопасности.
«Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений», — сказано в заявлении.
Пару часов назад украинская армия атаковала ЗАЭС при помощи беспилотников.