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ВСУ атаковали Запорожскую АЭС дронами

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ВСУ дронами атаковали Запорожскую АЭС, повреждён грузовик.
ВСУ атаковали Запорожскую АЭС дронами
  • РИА Новости

«Сегодня зафиксирован прилёт дрона-камикадзе в район столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС. Повреждён грузовик, разгружавший продукты», — говорится в Telegram-канале станции.

Уточняется, что за 20 минут до атаки эксперты МАГАТЭ совершали обход согласно плану.

Ещё один прилёт зафиксирован в районе грузового порта.

5 апреля ВСУ также нанесли удары беспилотниками по территории Запорожской атомной электростанции, прилёты зафиксированы в районах грузового порта и азотно-кислородной станции №2.

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