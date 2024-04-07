ВСУ атаковали Запорожскую АЭС дронами

ВСУ дронами атаковали Запорожскую АЭС, повреждён грузовик.

«Сегодня зафиксирован прилёт дрона-камикадзе в район столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС. Повреждён грузовик, разгружавший продукты», — говорится в Telegram-канале станции.

Уточняется, что за 20 минут до атаки эксперты МАГАТЭ совершали обход согласно плану.

Ещё один прилёт зафиксирован в районе грузового порта.

5 апреля ВСУ также нанесли удары беспилотниками по территории Запорожской атомной электростанции, прилёты зафиксированы в районах грузового порта и азотно-кислородной станции №2.