ВСУ ударили несколькими БПЛА по территории Запорожской АЭС
- AFP
- © Olga MALTSEVA
Об этом сообщается в Telegram станции.
«Последнее время в районе расположения Запорожской АЭС фиксируются прилёты боевых дронов ВСУ. В частности, сегодня зафиксированы прилёты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции №2 Запорожской АЭС», — говорится в заявлении.
Уточняется, что в результате прилётов повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы систем атомной станции не зафиксировано.
Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о реальной опасности из-за ситуации на ЗАЭС.