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ВСУ ударили несколькими БПЛА по территории Запорожской АЭС

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Украинские военные нанесли удар беспилотниками по территории Запорожской АЭС.
ВСУ ударили несколькими БПЛА по территории Запорожской АЭС
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

Об этом сообщается в Telegram станции.

«Последнее время в районе расположения Запорожской АЭС фиксируются прилёты боевых дронов ВСУ. В частности, сегодня зафиксированы прилёты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции №2 Запорожской АЭС», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в результате прилётов повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы систем атомной станции не зафиксировано.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о реальной опасности из-за ситуации на ЗАЭС.

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