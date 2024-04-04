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Глава МАГАТЭ Гросси заявил о реальной опасности из-за ситуации на ЗАЭС

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о реальной опасности из-за ситуации на ЗАЭС.

«Крупнейшая в Европе атомная электростанция лишилась ключевого источника электроэнергии, необходимого ей для охлаждения реакторов... События сегодняшнего утра ещё раз подчёркивают реальную опасность, которая грозит этому крупнейшему объекту», — говорится в заявлении на сайте организации.

4 апреля на Запорожской АЭС (ЗАЭС) отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ.

Ранее представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация крайне обеспокоена сложившейся ситуацией вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре.

В конце марта отключилась высоковольтная линия 750 кВ «Днепровская», обеспечивающая энергоснабжение Запорожской атомной электростанции.

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