Глава МАГАТЭ Гросси заявил о реальной опасности из-за ситуации на ЗАЭС
«Крупнейшая в Европе атомная электростанция лишилась ключевого источника электроэнергии, необходимого ей для охлаждения реакторов... События сегодняшнего утра ещё раз подчёркивают реальную опасность, которая грозит этому крупнейшему объекту», — говорится в заявлении на сайте организации.
4 апреля на Запорожской АЭС (ЗАЭС) отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ.
Ранее представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация крайне обеспокоена сложившейся ситуацией вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре.
В конце марта отключилась высоковольтная линия 750 кВ «Днепровская», обеспечивающая энергоснабжение Запорожской атомной электростанции.