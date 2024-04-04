На Запорожской АЭС отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения

На Запорожской АЭС (ЗАЭС) отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ.

Об этом сообщили в пресс-службе станции.

«Сегодня в 10:06 (мск. — RT) на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Феросплавная-1». Причины отключения уточняются», — говорится в заявлении.

Подчёркивается, что радиационный фон на станции и прилегающей территории не поменялся и не превышает естественных фоновых природных значений.

Ранее сообщалось, что в МАГАТЭ не обнаружили проблем с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС.