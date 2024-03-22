В МАГАТЭ не обнаружили проблем с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС

Эксперты МАГАТЭ за неделю осмотрели шесть помещений Запорожской АЭС, никаких проблем с ядерной безопасностью не было обнаружено.

«За прошедшую неделю группа МАГАТЭ осмотрела шесть главных диспетчерских, реакторный зал 6-го энергоблока и помещения систем безопасности... Эксперты МАГАТЭ во время этих обходов не заметили каких-либо проблем с ядерной безопасностью», — говорится в сообщении агентства.

14 марта украинские войска атаковали объекты критической инфраструктуры ЗАЭС.

Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация крайне обеспокоена сложившейся ситуацией вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре.