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В МАГАТЭ не обнаружили проблем с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС

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Эксперты МАГАТЭ за неделю осмотрели шесть помещений Запорожской АЭС, никаких проблем с ядерной безопасностью не было обнаружено.
В МАГАТЭ не обнаружили проблем с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС
  • РИА Новости

«За прошедшую неделю группа МАГАТЭ осмотрела шесть главных диспетчерских, реакторный зал 6-го энергоблока и помещения систем безопасности... Эксперты МАГАТЭ во время этих обходов не заметили каких-либо проблем с ядерной безопасностью», — говорится в сообщении агентства.

14 марта украинские войска атаковали объекты критической инфраструктуры ЗАЭС.

Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация крайне обеспокоена сложившейся ситуацией вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре.

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