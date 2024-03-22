Энергоснабжение ЗАЭС вновь обеспечено за счёт одной линии

Утром 22 марта отключилась высоковольтная линия 750 кВ «Днепровская», обеспечивающая энергоснабжение Запорожской атомной электростанции.

«22 марта в 06:10 на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия 750 кВ «Днепровская», — говорится в сообщении в Telegram-канале ЗАЭС.

Энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счёт линии 330 кВ «Ферросплавная».

Отмечается, что угроз нарушений пределов безопасности нет.

14 марта ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры ЗАЭС.

Руководство Запорожской АЭС обратилось к инспекторам МАГАТЭ с просьбой уведомить агентство об атаке ВСУ на станцию.