Инспекторов МАГАТЭ попросили сообщить агентству об атаке ВСУ на ЗАЭС
- РИА Новости
«Сегодня мы экспертов привезли на место этого прилёта, они смогли увидеть своими глазами, зафиксировали фотосъёмкой место прилёта. И мы попросили экспертов уведомить агентство о том, что данный факт имел место», — сказал он.
Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что удары по территории ЗАЭС чрезвычайно опасны.
14 марта ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры ЗАЭС.