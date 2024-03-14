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Инспекторов МАГАТЭ попросили сообщить агентству об атаке ВСУ на ЗАЭС

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Руководство Запорожской АЭС обратилось к инспекторам МАГАТЭ с просьбой уведомить агентство об атаке ВСУ на станцию, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
Инспекторов МАГАТЭ попросили сообщить агентству об атаке ВСУ на ЗАЭС
  • РИА Новости

«Сегодня мы экспертов привезли на место этого прилёта, они смогли увидеть своими глазами, зафиксировали фотосъёмкой место прилёта. И мы попросили экспертов уведомить агентство о том, что данный факт имел место», — сказал он.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что удары по территории ЗАЭС чрезвычайно опасны.

14 марта ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры ЗАЭС.

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