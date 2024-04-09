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Запорожская АЭС: ВСУ атаковали уникальный тренажёрный центр станции

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Украинские военные атаковали Запорожскую АЭС, прилёт дрона пришёлся по крыше уникального тренажёрного зала, сообщили на станции.
Запорожская АЭС: ВСУ атаковали уникальный тренажёрный центр станции
  • AP
  • © Leo Correa

«Прилёт дрона ВСУ пришёлся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажёр реакторного зала. В результате атаки никто не пострадал», — говорится в заявлении станции.

Как напомнили в Telegram-канале ЗАЭС, атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленных МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.

9 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что руководители МАГАТЭ, к сожалению, до сих пор не констатировали, откуда и кем наносятся террористические удары по Запорожской АЭС, сейчас же от ответственности уйти не получится.

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