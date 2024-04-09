Запорожская АЭС: ВСУ атаковали уникальный тренажёрный центр станции

Украинские военные атаковали Запорожскую АЭС, прилёт дрона пришёлся по крыше уникального тренажёрного зала, сообщили на станции.

«Прилёт дрона ВСУ пришёлся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажёр реакторного зала. В результате атаки никто не пострадал», — говорится в заявлении станции.

Как напомнили в Telegram-канале ЗАЭС, атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленных МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.

9 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что руководители МАГАТЭ, к сожалению, до сих пор не констатировали, откуда и кем наносятся террористические удары по Запорожской АЭС, сейчас же от ответственности уйти не получится.