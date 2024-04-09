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Гросси: атака на учебный центр ЗАЭС говорит о готовности продолжать нападения

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Атака на учебный центр Запорожской АЭС (ЗАЭС) — это зловещее событие, указывающее на очевидную готовность продолжать нападения на станцию. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Гросси: атака на учебный центр ЗАЭС говорит о готовности продолжать нападения
  • AP
  • © Matthias Schrader

По его словам, которые приводятся на сайте МАГАТЭ, эти нападения представляют серьёзную угрозу для ядерной безопасности.

«Кто бы ни стоял за ними — они играют с огнём. Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено», — заключил Гросси.

Ранее сообщалось, что украинский дрон атаковал учебно-тренировочный центр ЗАЭС сразу после визита сотрудников МАГАТЭ.

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