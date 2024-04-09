Гросси: атака на учебный центр ЗАЭС говорит о готовности продолжать нападения

Атака на учебный центр Запорожской АЭС (ЗАЭС) — это зловещее событие, указывающее на очевидную готовность продолжать нападения на станцию. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, которые приводятся на сайте МАГАТЭ, эти нападения представляют серьёзную угрозу для ядерной безопасности.

«Кто бы ни стоял за ними — они играют с огнём. Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено», — заключил Гросси.

Ранее сообщалось, что украинский дрон атаковал учебно-тренировочный центр ЗАЭС сразу после визита сотрудников МАГАТЭ.