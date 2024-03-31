Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что действия боевиков «Русского добровольческого корпуса»* очень выгодны Киеву.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Рада».

«Для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте», — заявил Буданов.

Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что в рядах РДК присутствуют украинские кадровые военнослужащие.

Президент Владимир Путин, говоря о террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК), отметил, что их бросают на «мясные штурмы» на границы России. Президент сравнил РДК с армией предателя Андрея Власова. Как напомнил глава государства, хорошо известно, чем она закончила.

Президент призвал Федеральную службу безопасности не забывать предателей, искать их поимённо и наказывать без срока давности.

В частности, Путин подчеркнул: «Мы не дадим им покоя. Они должны об этом знать».

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.