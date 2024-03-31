Глава ГУР Украины Буданов: действия боевиков РДК выгодны Киеву
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Об этом он сказал в эфире телеканала «Рада».
«Для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте», — заявил Буданов.
Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что в рядах РДК присутствуют украинские кадровые военнослужащие.
Президент Владимир Путин, говоря о террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК), отметил, что их бросают на «мясные штурмы» на границы России. Президент сравнил РДК с армией предателя Андрея Власова. Как напомнил глава государства, хорошо известно, чем она закончила.
Президент призвал Федеральную службу безопасности не забывать предателей, искать их поимённо и наказывать без срока давности.
В частности, Путин подчеркнул: «Мы не дадим им покоя. Они должны об этом знать».
* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.