В России нет смертной казни, но всех предателей, которые с оружием в руках встали против своей Родины, будут выявлять поимённо, заявил президент Владимир Путин. У этих людей незавидная судьба, это можно гарантировать, предупредил он.

«Мы к этим людям всегда, и сейчас, и в будущем, будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий. Будем считать, что они с оружием. Всем правоохранительным органам будут даны указания поимённо выявлять всех и принимать в отношении людей, которые с оружием воюют против России, соответствующие действия. Мы не дадим им покоя. Они должны об этом знать», — сказал глава государства.

Об этом он сказал, комментируя попытки боевиков РДК* прорваться на территорию России. Он сравнил террористическое формирование с армией предателя Андрея Власова. Как напомнил глава государства, хорошо известно, чем она закончила.

В распоряжении RT ранее оказалось видео допроса сдавшегося в плен члена РДК, который рассказал, что при попытке захода в Курскую область у его группы всё пошло не по плану. Украинская сторона заверяла, что на границе особого сопротивления не будет.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.