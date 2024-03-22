РИА Новости: в Харькове под удар попал завод «Электротяжмаш» с техникой ВСУ

В Харькове под удар ВС России попал стратегически важный для Украины завод «Электротяжмаш», на котором находилась тяжёлая техника ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Поступили дополнительные сведения о том, что есть попадание в завод «Электротяжмаш», где находилась тяжёлая военная техника», — сказал Лебедев.

21 марта, по данным координатора подполья, войска России нанесли удар по заводу «Зоря-Машпроект» в Николаеве, где производят детали для ракет, а также ремонтируют военную технику. По имеющимся данным, также удар нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, где производят беспилотники для ВСУ, а также по Харьковскому заводу транспортного машиностроения.

17 марта ракетный удар был нанесён по Николаевскому бронетанковому заводу, на котором ремонтируют военную технику, в том числе танки Leopard 2, рассказал Сергей Лебедев.

Как заявило Министерство обороны, в результате массированного удара армии России по объектам на Украине дезорганизована работа предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.