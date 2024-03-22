РИА Новости: ВС России ударили по заводу в Днепропетровске, где собираются БПЛА
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Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих товарищей.
«В Днепропетровске сообщают о мощном взрыве с последующей детонацией со стороны Южного машиностроительного завода имени А.М. Макарова», — сказал он.
Ранее сообщалось, что на территории Днепропетровска, в Кривом Роге, а также в городе Хмельницком прогремели взрывы.
В конце февраля ВС России нанесли удары по нефтебазе, складам Вооружённых сил Украины и цехам Южного машиностроительного завода, на котором производили беспилотники.