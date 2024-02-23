Подпольщик: ВС России поразили цеха по сборке дронов в Днепропетровске
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Он уточнил, что произошло попадание в нефтебазу — на место, которое называется «Стан 550» — прокатный цех №2 частного акционерного общества «Днепровский металлургический завод».
Кроме того, там были большие резервуары с ГСМ.
Лебедев также сообщил о попадании в Южный машиностроительный завод, в те цеха, где занимались изготовлением новых БПЛА.
Ранее в Министерстве обороны России заявили, что средства российской противовоздушной обороны в период с 17 по 23 февраля уничтожили 652 украинских БПЛА.
По словам британского эксперта Александра Меркуриса, украинские разведывательные службы и военное ведомство не могут выяснить, где Вооружённые силы России пойдут в новое наступление.