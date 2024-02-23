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Подпольщик: ВС России поразили цеха по сборке дронов в Днепропетровске

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ВС России в ночь на 23 февраля нанесли удары по нефтебазе, складам Вооружённых сил Украины и цехам Южного машиностроительного завода, в котором производили беспилотники.
Подпольщик: ВС России поразили цеха по сборке дронов в Днепропетровске
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Он уточнил, что произошло попадание в нефтебазу — на место, которое называется «Стан 550» — прокатный цех №2 частного акционерного общества «Днепровский металлургический завод».

Кроме того, там были большие резервуары с ГСМ.

Лебедев также сообщил о попадании в Южный машиностроительный завод, в те цеха, где занимались изготовлением новых БПЛА.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что средства российской противовоздушной обороны в период с 17 по 23 февраля уничтожили 652 украинских БПЛА.

По словам британского эксперта Александра Меркуриса, украинские разведывательные службы и военное ведомство не могут выяснить, где Вооружённые силы России пойдут в новое наступление.

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