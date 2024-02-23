RT в Telegram
Подпишись

Эксперт Меркурис: Украина не может выяснить, где Россия нанесёт новый удар

Короткая ссылка
Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что украинские разведывательные службы и военное ведомство не могут выяснить, где Вооружённые силы России пойдут в новое наступление.
Эксперт Меркурис: Украина не может выяснить, где Россия нанесёт новый удар
  • РИА Новости

По его словам, ранее многие военные эксперты заявляли, что в конфликте на Украине уже отсутствует эффект внезапности, так как дроны позволяют наблюдать за полем боя и фиксировать скопления войск.

«Они не знают точно, где россияне нанесут новый удар», — сказал Меркурис.

Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что НАТО неизбежно придётся пойти на переговоры с Россией.

Агентство Bloomberg сообщило, что бывший президент США Дональд Трамп будет подталкивать Киев к переговорам с Москвой в случае своего переизбрания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить