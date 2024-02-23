Эксперт Меркурис: Украина не может выяснить, где Россия нанесёт новый удар
- РИА Новости
По его словам, ранее многие военные эксперты заявляли, что в конфликте на Украине уже отсутствует эффект внезапности, так как дроны позволяют наблюдать за полем боя и фиксировать скопления войск.
«Они не знают точно, где россияне нанесут новый удар», — сказал Меркурис.
Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что НАТО неизбежно придётся пойти на переговоры с Россией.
Агентство Bloomberg сообщило, что бывший президент США Дональд Трамп будет подталкивать Киев к переговорам с Москвой в случае своего переизбрания.