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РИА Новости: ВС России поразили в Харькове танковый завод и две ТЭЦ

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Вооружённые силы России нанесли ракетные удары по Харьковскому заводу транспортного машиностроения и двум ТЭЦ.
РИА Новости: ВС России поразили в Харькове танковый завод и две ТЭЦ
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

По его словам, удар был нанесён рано утром 22 марта.

«Горит ТЭЦ №5, ТЭЦ №3. Нет света, воды, отопления», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на Украине из-за удара по энергетике зафиксирован массовый сбой в работе интернета.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ВС России совершили самую масштабную атаку на объекты украинской энергетики за последнее время.

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