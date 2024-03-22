РИА Новости: ВС России поразили в Харькове танковый завод и две ТЭЦ

Вооружённые силы России нанесли ракетные удары по Харьковскому заводу транспортного машиностроения и двум ТЭЦ.

Об этом РИА Новости рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

По его словам, удар был нанесён рано утром 22 марта.

«Горит ТЭЦ №5, ТЭЦ №3. Нет света, воды, отопления», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на Украине из-за удара по энергетике зафиксирован массовый сбой в работе интернета.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ВС России совершили самую масштабную атаку на объекты украинской энергетики за последнее время.