РИА Новости: ВС России поразили в Харькове танковый завод и две ТЭЦ
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Об этом РИА Новости рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
По его словам, удар был нанесён рано утром 22 марта.
«Горит ТЭЦ №5, ТЭЦ №3. Нет света, воды, отопления», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что на Украине из-за удара по энергетике зафиксирован массовый сбой в работе интернета.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ВС России совершили самую масштабную атаку на объекты украинской энергетики за последнее время.