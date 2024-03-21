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Подполье: по заводу ракетных деталей в Николаеве нанесён сдвоенный удар

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Войска России 21 марта нанесли удар по заводу «Зоря-Машпроект» в Николаеве, там производят детали для ракет, а также ремонтируют военную технику, сейчас в городе чувствуется запах гари, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев.

«По сообщениям от николаевцев, удар был сдвоенный, с большой детонацией, хорошо попали по одному из складов с БК», — рассказал мужчина.

К месту удара направили автомобили скорой помощи «даже из отдалённых районов», отметил собеседник. Пострадавших вывозят в район санатория «Дубки», где находится военный городок с госпиталем, отметил Лебедев.

Прилёт по заводу произошёл до того, как в городе включилась воздушная тревога, а средства ПВО не среагировали, добавил собеседник.

17 марта Сергей Лебедев рассказал, что ракетный удар был нанесён по Николаевскому бронетанковому заводу, на котором ремонтируют военную технику, в том числе танки Leopard 2.

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