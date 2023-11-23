Генсекретарь ОДКБ: речь о выходе Армении из организации на данный момент не идёт

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов сообщил, что речь о выходе Армении из организации на данный момент не идёт, работа армянской стороны продолжается.

«Речи о том, что Республика Армения выходит из состава ОДКБ, в настоящее время не идёт. Работа армянской стороны в организации продолжается, многосторонние контакты в рамках ОДКБ проходят в рабочем режиме», — цитирует его ТАСС.

По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, проблемные вопросы в ОДКБ необходимо решать за столом переговоров, а не делать демарши.

Министр обороны Армении Сурен Папикян, глава армянского МИД Арарат Мирзоян и армянский премьер Никол Пашинян отказались приезжать на саммит ОДКБ в Минск. Вместе с этим Пашинян отмечал, что Армения не готовит почву для выхода из организации.

В Кремле выразили сожаление из-за отсутствия представителей республики на саммите.