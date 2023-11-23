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В Кремле выразили сожаление из-за отсутствия Армении на саммите ОДКБ в Минске

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона сожалеет что от Армении не было представителей на саммите ОДКБ в Минске.

Об этом он сказал в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, фрагмент беседы корреспондент опубликовал в своём Telegram.

«Мы можем выразить сожаление в этой связи. ОДКБ продолжает свою работу», — отметил Песков.

Вместе с этим он добавил, что на повестке дня встречи был заявлен «так называемый армянский фактор» и обмен мнениями по этому вопросу.

«Конечно, ОДКБ заинтересована в том, чтобы Армения продолжала своё участие», — сказал он.

Также Песков добавил, что российская сторона надеется, что Армения не меняет вектор своей внешней политики и остаётся союзником и стратегическим партнёром

«Будем дальше с ними разговаривать», — заключил пресс-секретарь президента России.

Ранее министр обороны Армении Сурен Папикян, глава армянского МИД Арарат Мирзоян и армянский премьер Никол Пашинян отказались приезжать на саммит ОДКБ в Минске.

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