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Блинкен заявил, что «увидел прогресс» в контрнаступлении ВСУ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев заявил, что видит «прогресс» в контрнаступлении украинских войск. Он не объяснил, что именно считает успехами ВСУ.
Блинкен заявил, что «увидел прогресс» в контрнаступлении ВСУ
  • AP

Слова Блинкена приводит CNN.

«Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении, что очень радует», — сказал глава Госдепа США.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что на Запорожском направлении наблюдается наиболее напряжённая обстановка.

Вместе с этим он подчеркнул, что ВСУ при контрнаступлении не достигли целей ни на одном направлении. По данным министра, потери Вооружённых сил Украины с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек. Президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.

Аналитик в области обороны и безопасности Майкл Кларк ранее отмечал, что украинское военное руководство решило ввести в бой ресурсы, находившиеся ранее в резерве.

Британский военный эксперт Шон Белл подчеркнул, что такие резервы предназначены для использования прорыва линии обороны России и придания наступлению импульса, однако сейчас ВСУ используют их для помощи в боях на передовой.

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