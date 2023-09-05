Шойгу назвал наиболее напряжённой обстановку на Запорожском направлении

Министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил России заявил, что на Запорожском направлении наблюдается наиболее напряжённая обстановка.

«Противник ввёл в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошёл подготовку под руководством западных инструкторов», — объяснил министр.

Ранее сообщалось, что за ночь Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили 34 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам левобережья Херсонской области.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ попали в огневой мешок в Работине Запорожской области.