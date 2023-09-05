Шойгу назвал наиболее напряжённой обстановку на Запорожском направлении
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«Противник ввёл в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошёл подготовку под руководством западных инструкторов», — объяснил министр.
Ранее сообщалось, что за ночь Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили 34 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам левобережья Херсонской области.
Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ попали в огневой мешок в Работине Запорожской области.