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Шойгу назвал наиболее напряжённой обстановку на Запорожском направлении

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Министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил России заявил, что на Запорожском направлении наблюдается наиболее напряжённая обстановка.
Шойгу назвал наиболее напряжённой обстановку на Запорожском направлении
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

«Противник ввёл в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошёл подготовку под руководством западных инструкторов», — объяснил министр.

Ранее сообщалось, что за ночь Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили 34 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам левобережья Херсонской области.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ попали в огневой мешок в Работине Запорожской области.

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