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Рогов: ВСУ попали в огневой мешок в Работине Запорожской области

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ попали в огневой мешок в Работине Запорожской области.
Рогов: ВСУ попали в огневой мешок в Работине Запорожской области
  • AP

«Сейчас Работино представляет полностью разрушенное село… История с Работином повторяет историю с Пятихатками, где противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок и там уже достаточно долгое время перемалывается нашими подразделениями», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что российские военные уничтожают украинские штурмовые группы, нанося массированные удары. В итоге ВС России не позволяют ВСУ полностью занять посёлок и прорвать линию обороны, и противник, по словам Рогова, несёт колоссальные потери.

Ранее Рогов заявил, что командование ВСУ запрещает забирать тела солдат с поля боя.

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