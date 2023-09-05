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За ночь ВСУ выпустили 34 снаряда по левобережью Херсонской области

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За ночь Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили 34 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам левобережья Херсонской области.
За ночь ВСУ выпустили 34 снаряда по левобережью Херсонской области
  • AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб области.

Так, под обстрел попала гражданская инфраструктура населённых пунктов Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Казачьи Лагери.

«Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — говорится в сообщении.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ попали в огневой мешок в Работине Запорожской области.

Также Военная хроника сообщила об уничтожении первого британского танка Challenger 2 под Работином в Запорожской области.

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