За ночь ВСУ выпустили 34 снаряда по левобережью Херсонской области
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб области.
Так, под обстрел попала гражданская инфраструктура населённых пунктов Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Казачьи Лагери.
«Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — говорится в сообщении.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ попали в огневой мешок в Работине Запорожской области.
Также Военная хроника сообщила об уничтожении первого британского танка Challenger 2 под Работином в Запорожской области.