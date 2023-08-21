Аналитик Белл: Запад колеблется и изучает пути решения конфликта на Украине

Страны Запада колеблются в вопросе военной поддержки Украины на фоне «буксующего» наступления ВСУ, считает британский военный аналитик Шон Белл.

Как отмечает эксперт, украинский лидер Владимир Зеленский всё ещё мечтает вернуть себе утраченные территории, но по прошествии более двух месяцев «надежды на успех так и не воплотились в реальность».

Теперь западные лидеры начинают раздражаться, так как длительный конфликт причиняет неудобства, утверждается в статье.

Согласно поступающим сообщениям, украинское командование начало развёртывание основного резерва для помощи в боях на передовой, однако этот резерв был предназначен для использования прорыва линии обороны России и придания наступлению импульса.

В связи с этим западные лидеры «за кулисами начинают рассматривать разные варианты». Белл напомнил и о предложении главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенсена, который допустил уступку Киевом части своих территорий в пользу Москвы в обмен на вступление в альянс.

16 августа Белый дом отверг вариант вступления Украины в НАТО при условии отказа Киева от части территорий.