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Аналитик Белл: Запад колеблется и изучает пути решения конфликта на Украине

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Страны Запада колеблются в вопросе военной поддержки Украины на фоне «буксующего» наступления ВСУ, считает британский военный аналитик Шон Белл.
Аналитик Белл: Запад колеблется и изучает пути решения конфликта на Украине
  • AP
  • © Libkos

Как отмечает эксперт, украинский лидер Владимир Зеленский всё ещё мечтает вернуть себе утраченные территории, но по прошествии более двух месяцев «надежды на успех так и не воплотились в реальность».

Теперь западные лидеры начинают раздражаться, так как длительный конфликт причиняет неудобства, утверждается в статье.

Согласно поступающим сообщениям, украинское командование начало развёртывание основного резерва для помощи в боях на передовой, однако этот резерв был предназначен для использования прорыва линии обороны России и придания наступлению импульса.

В связи с этим западные лидеры «за кулисами начинают рассматривать разные варианты». Белл напомнил и о предложении главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенсена, который допустил уступку Киевом части своих территорий в пользу Москвы в обмен на вступление в альянс.

16 августа Белый дом отверг вариант вступления Украины в НАТО при условии отказа Киева от части территорий.

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