Аналитик Белл: Запад колеблется и изучает пути решения конфликта на Украине
- AP
- © Libkos
Как отмечает эксперт, украинский лидер Владимир Зеленский всё ещё мечтает вернуть себе утраченные территории, но по прошествии более двух месяцев «надежды на успех так и не воплотились в реальность».
Теперь западные лидеры начинают раздражаться, так как длительный конфликт причиняет неудобства, утверждается в статье.
Согласно поступающим сообщениям, украинское командование начало развёртывание основного резерва для помощи в боях на передовой, однако этот резерв был предназначен для использования прорыва линии обороны России и придания наступлению импульса.
В связи с этим западные лидеры «за кулисами начинают рассматривать разные варианты». Белл напомнил и о предложении главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенсена, который допустил уступку Киевом части своих территорий в пользу Москвы в обмен на вступление в альянс.
16 августа Белый дом отверг вариант вступления Украины в НАТО при условии отказа Киева от части территорий.