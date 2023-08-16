Белый дом отверг идею отказа Киева от территорий ради вступления в НАТО
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Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, данная информация не соответствует действительности.
Ранее Йенсен выразил мнение, что Украина может вступить в Североатлантический альянс в обмен на уступку России части территории.
Спустя день он назвал свои слова ошибкой и признал, что ему не стоило так говорить.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что если Украина желает вступить в НАТО в обмен на отказ от своих территорий, то столицу страны придётся перенести во Львов, при условии согласия польских властей на это.
В МИД России, комментируя это высказывание, отметили, что речь идёт «о некоем пробросе».
Вместе с этим в Киеве заявили, что Североатлантическому альянсу лучше было бы заявить о наращивании поставок оружия Украине, а не об уступках её территории России.