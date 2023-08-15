Подоляк: Украина не станет разменивать территории ради членства в НАТО

Украина не собирается идти на размен своих территорий, для того чтобы вступить в НАТО. Такое заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

На своей странице в социальной сети Х он выразил мнение, что Североатлантическому альянсу лучше было бы заявить о наращивании поставок оружия Киеву, а не об уступках территории России.

«Так зачем тогда предлагать желаемый для России сценарий замораживания вместо ускорения поставок оружия?» — говорится в сообщении Подоляка.

Ранее глава штаба НАТО Стиан Йенсен отметил, что Украина может вступить в блок в обмен на уступку России части территории.