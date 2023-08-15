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Подоляк: Украина не станет разменивать территории ради членства в НАТО

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Украина не собирается идти на размен своих территорий, для того чтобы вступить в НАТО. Такое заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Подоляк: Украина не станет разменивать территории ради членства в НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

На своей странице в социальной сети Х он выразил мнение, что Североатлантическому альянсу лучше было бы заявить о наращивании поставок оружия Киеву, а не об уступках территории России.

«Так зачем тогда предлагать желаемый для России сценарий замораживания вместо ускорения поставок оружия?» — говорится в сообщении Подоляка.

Ранее глава штаба НАТО Стиан Йенсен отметил, что Украина может вступить в блок в обмен на уступку России части территории.

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