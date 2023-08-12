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Полиция в Киеве запрещает давать хлеб заблокированным в Киево-Печерской лавре паломникам

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В Киеве сотрудники правоохранительных органов запрещают передавать хлеб паломникам, которые оказались заблокированными в одном из корпусов Киево-Печерской Лавры.
Полиция в Киеве запрещает давать хлеб заблокированным в Киево-Печерской лавре паломникам
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (УПЦ).

«Мы располагаем видеозаписью, на которой зафиксировано, как в субботу работники полиции препятствуют передаче хлеба для людей, находящихся в одном из заблокированных отелей», — говорится в сообщении.

Как пишет УПЦ, действия полицейских демонстрируют намерение властей изгнать православных монахов и верующих из Киево-Печерской лавры посредством морения голодом.

Ранее хозяйственный суд Киева удовлетворил иск музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» к канонической Украинской православной церкви (УПЦ), запретив ей препятствовать деятельности музея.

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