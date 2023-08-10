Суд в Киеве запретил УПЦ препятствовать деятельности музея «Киево-Печерская лавра»

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» к канонической Украинской православной церкви (УПЦ), запретив ей препятствовать деятельности музея.

Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ.

Адвокат назвал это решение суда одним из самых позорных в современной украинской истории.

«Суд удовлетворил иск заповедника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение предоставит возможность выселить монахов из Киево-Печерской лавры.

В начале июня Ткаченко сообщил, что комиссия Министерства культуры Украины завершила работу в Киево-Печерской лавре.

Администрация заповедника обязала монахов канонической Украинской православной церкви оставить обитель в трёхдневный срок.