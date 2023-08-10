Суд в Киеве запретил УПЦ препятствовать деятельности музея «Киево-Печерская лавра»
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Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ.
Адвокат назвал это решение суда одним из самых позорных в современной украинской истории.
«Суд удовлетворил иск заповедника», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение предоставит возможность выселить монахов из Киево-Печерской лавры.
В начале июня Ткаченко сообщил, что комиссия Министерства культуры Украины завершила работу в Киево-Печерской лавре.
Администрация заповедника обязала монахов канонической Украинской православной церкви оставить обитель в трёхдневный срок.