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Суд в Киеве запретил УПЦ препятствовать деятельности музея «Киево-Печерская лавра»

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Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» к канонической Украинской православной церкви (УПЦ), запретив ей препятствовать деятельности музея.
Суд в Киеве запретил УПЦ препятствовать деятельности музея «Киево-Печерская лавра»
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ.

Адвокат назвал это решение суда одним из самых позорных в современной украинской истории.

«Суд удовлетворил иск заповедника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение предоставит возможность выселить монахов из Киево-Печерской лавры.

В начале июня Ткаченко сообщил, что комиссия Министерства культуры Украины завершила работу в Киево-Печерской лавре.

Администрация заповедника обязала монахов канонической Украинской православной церкви оставить обитель в трёхдневный срок.

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