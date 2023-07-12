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Подозреваемый в убийстве Ржицкого в 2022 году чествовал в Буче украинских военных

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Сергей Денисенко, который подозревается в убийстве экс-капитана подлодки «Краснодар», замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, в 2022 году чествовал в Буче украинских военных.
Подозреваемый в убийстве Ржицкого в 2022 году чествовал в Буче украинских военных
  • РИА Новости

На имеющихся с мероприятия фото видно, что рядом с ним стояла националистка из «Азова»* Юлия Паевская, известная как Тайра.

Кроме того, он получил награду из рук военного.

Как выяснил RT, супруга подозреваемого Ольга Денисенко убеждала, что её муж — спортсмен и интересуется только карате.

Также RT сообщал, что у подозреваемого в убийстве капитана Ржицкого в Краснодаре были на руках авиабилеты.

11 июля СК сообщил, что в Краснодарском крае задержан мужчина, который проверяется следствием на причастность к убийству Станислава Ржицкого.

У задержанного нашли пистолет с глушителем.

10 июля стало известно об убийстве в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе. По данным RT, убийство произошло в 300 м от субмарины проекта А615 1954 года, которая поставлена на вечный прикол в краснодарском парке 30-летия Победы. По данным СМИ, неизвестный подкараулил Ржицкого на пробежке и выстрелил в него четыре раза.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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