Сергей Денисенко, который подозревается в убийстве экс-капитана подлодки «Краснодар», замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, в 2022 году чествовал в Буче украинских военных.

На имеющихся с мероприятия фото видно, что рядом с ним стояла националистка из «Азова»* Юлия Паевская, известная как Тайра.

Кроме того, он получил награду из рук военного.

Как выяснил RT, супруга подозреваемого Ольга Денисенко убеждала, что её муж — спортсмен и интересуется только карате.

Также RT сообщал, что у подозреваемого в убийстве капитана Ржицкого в Краснодаре были на руках авиабилеты.

11 июля СК сообщил, что в Краснодарском крае задержан мужчина, который проверяется следствием на причастность к убийству Станислава Ржицкого.

У задержанного нашли пистолет с глушителем.

10 июля стало известно об убийстве в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе. По данным RT, убийство произошло в 300 м от субмарины проекта А615 1954 года, которая поставлена на вечный прикол в краснодарском парке 30-летия Победы. По данным СМИ, неизвестный подкараулил Ржицкого на пробежке и выстрелил в него четыре раза.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.