У подозреваемого в убийстве капитана Ржицкого в Краснодаре были на руках авиабилеты

Сергей Денисенко, который подозревается в убийстве экс-капитана подлодки «Краснодар», замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, планировал покинуть Россию буквально перед своим задержанием. У него на руках были авиабилеты.

Об этом RT рассказала его супруга Ольга, которая сейчас сама проживает за рубежом (по неподтверждённым данным, она в Турции) и ждала мужа.

По её словам, она не верит в вину Сергея, потому что он «спортсмен, а не бандит».

Также женщина подтвердила информацию, которую выяснил RT: о том, что Денисенко с семьёй жил в Буче Киевской области. У них там дом, но из-за боевых действий им пришлось выехать оттуда.

По словам Ольги, Сергей уехал в Россию в конце 2022 года, где должен был преподавать карате. Денисенко является президентом Федерации шотокан карате-до Украины (SKIF).

Ранее один из знакомых Денисенко рассказал, что предполагаемый злоумышленник мог бежать с Украины.

По его словам, задержанный очень боялся СБУ.

11 июля СК сообщил, что в Краснодарском крае задержан мужчина, который проверяется следствием на причастность к убийству Станислава Ржицкого.

У задержанного нашли пистолет с глушителем.

10 июля стало известно об убийстве в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе. По данным RT, убийство произошло в 300 м от субмарины проекта А615 1954 года, которая поставлена на вечный прикол в краснодарском парке 30-летия Победы. По данным СМИ, неизвестный подкараулил Ржицкого на пробежке и выстрелил в него четыре раза.