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На Кубани задержан мужчина, который проверяется на причастность к убийству Ржицкого

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В Краснодарском крае задержан мужчина, который проверяется следствием на причастность к убийству замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.
На Кубани задержан мужчина, который проверяется на причастность к убийству Ржицкого
  • Gettyimages.ru

«В Краснодарском крае следователями СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения, который проверяется следствием на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого», — сообщил Следственный комитет.

10 июля стало известно об убийстве в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.

Ранее он был капитаном подлодки «Краснодар». По данным RT, убийство произошло в 300 м от субмарины проекта А615 1954 года, которая поставлена на вечный прикол в краснодарском парке 30-летия Победы.

По данным СМИ, неизвестный подкараулил Ржицкого на пробежке и выстрелил в него четыре раза.

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