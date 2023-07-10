Убийство экс-капитана подлодки «Краснодар» Ржицкого произошло в 300 м от субмарины
- globallookpress.com
- © Svetlana Vozmilova
Как сообщил источник RT, Ржицкий хорошо знал мэра города и других чиновников администрации. Ранее, до выхода на пенсию со службы, он жил в Севастополе.
Сегодня утром, по данным СМИ, неизвестный подкараулил Ржицкого на пробежке и выстрелил в него четыре раза. Замначальника городского отдела по мобилизационной работе скончался на месте.
Украинские СМИ ранее обвиняли Ржицкого в запуске ракет по территории Украины, его внесли в список «Миротворца».
Ранее в пресс-службе администрации Краснодара заявили, что замначальника городского отдела по мобилизационной работе убили.