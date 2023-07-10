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Убийство экс-капитана подлодки «Краснодар» Ржицкого произошло в 300 м от субмарины

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Убийство бывшего капитана подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого произошло в 300 м от субмарины проекта А615 1954 года, которая поставлена на вечный прикол в краснодарском парке 30-летия Победы.
Убийство экс-капитана подлодки «Краснодар» Ржицкого произошло в 300 м от субмарины
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

Как сообщил источник RT, Ржицкий хорошо знал мэра города и других чиновников администрации. Ранее, до выхода на пенсию со службы, он жил в Севастополе.

Сегодня утром, по данным СМИ, неизвестный подкараулил Ржицкого на пробежке и выстрелил в него четыре раза. Замначальника городского отдела по мобилизационной работе скончался на месте.

Украинские СМИ ранее обвиняли Ржицкого в запуске ракет по территории Украины, его внесли в список «Миротворца».

Ранее в пресс-службе администрации Краснодара заявили, что замначальника городского отдела по мобилизационной работе убили.

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