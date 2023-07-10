Замначальника городского отдела по мобилизационной работе убили в Краснодаре
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«Заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого действительно не стало», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что по факту смерти сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
По информации источника агентства, речь идёт об убийстве.
Ранее в СК России сообщили о гибели полицейского при попытке задержания преступника в Подмосковье.