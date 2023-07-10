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Замначальника городского отдела по мобилизационной работе убили в Краснодаре

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Замначальника городского отдела по мобилизационной работе убили в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Замначальника городского отдела по мобилизационной работе убили в Краснодаре
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

«Заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого действительно не стало», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что по факту смерти сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

По информации источника агентства, речь идёт об убийстве.

Ранее в СК России сообщили о гибели полицейского при попытке задержания преступника в Подмосковье.

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