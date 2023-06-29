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Полицейский погиб в перестрелке в Подмосковье

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Полицейский погиб при попытке задержания преступника в Подмосковье, сообщили в региональном главке СК России.
Полицейский погиб в перестрелке в Подмосковье
  • РИА Новости

Уточняется, что мужчина в Орехово-Зуеве открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, один из них скончался.

«Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь двух оперуполномоченных ОУР УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу (ст. 317 УК)... 26-летний подозреваемый задержан», — говорится в сообщении СК.

Ранее стало известно, что два человека погибли при стрельбе на музыкальном фестивале в Вашингтоне.

Также сообщалось, что девять человек пострадали в результате стрельбы в Сан-Франциско.

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