Полицейский погиб в перестрелке в Подмосковье

Полицейский погиб при попытке задержания преступника в Подмосковье, сообщили в региональном главке СК России.

Уточняется, что мужчина в Орехово-Зуеве открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, один из них скончался.

«Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь двух оперуполномоченных ОУР УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу (ст. 317 УК)... 26-летний подозреваемый задержан», — говорится в сообщении СК.

Ранее стало известно, что два человека погибли при стрельбе на музыкальном фестивале в Вашингтоне.

Также сообщалось, что девять человек пострадали в результате стрельбы в Сан-Франциско.