У задержанного на Кубани подозреваемого в убийстве Ржицкого нашли пистолет с глушителем

У задержанного на Кубани мужчины, который подозревается в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, нашли пистолет с глушителем.

Об этом сообщил Следственный комитет.

«В качестве подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения. При задержании у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство», — сказано в сообщении.

11 июля СК сообщил, что в Краснодарском крае задержан мужчина, который проверяется следствием на причастность к убийству Станислава Ржицкого.

10 июля стало известно об убийстве в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе.

По данным RT, убийство произошло в 300 м от субмарины проекта А615 1954 года, которая поставлена на вечный прикол в краснодарском парке 30-летия Победы.

По данным СМИ, неизвестный подкараулил Ржицкого на пробежке и выстрелил в него четыре раза.