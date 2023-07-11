Знакомый подозреваемого в убийстве Ржицкого сообщил, что задержанный очень боялся СБУ

Один из знакомых задержанного на Кубани Сергея Денисенко, который подозревается в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, рассказал, что предполагаемый злоумышленник мог бежать с Украины.

По данным источников RT, Денисенко был президентом Федерации шотокан карате-до Украины SKIF.

«Он очень боялся СБУ, сильно беспокоила его эта тема. Его же бывшие ученики начали писать на него доносы, потому что он общался с нами, русскими, угрожали ему. Денисенко говорил, что всерьёз думал, что на родине его даже могут убить», — сказал один из тренеров по карате, знакомый с Денисенко.

Другой тренер, знакомый с подозреваемым, добавил, что у мужчины было две семьи, одна из них жила в Туапсе, вторая семья была на Украине.

11 июля СК сообщил, что в Краснодарском крае задержан мужчина, который проверяется следствием на причастность к убийству Станислава Ржицкого.

У задержанного нашли пистолет с глушителем.

10 июля стало известно об убийстве в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе. По данным RT, убийство произошло в 300 м от субмарины проекта А615 1954 года, которая поставлена на вечный прикол в краснодарском парке 30-летия Победы.

По данным СМИ, неизвестный подкараулил Ржицкого на пробежке и выстрелил в него четыре раза.